Галлиани: «Идеальная неделя»

Администратор «Монцы» Адриано Галлиани также доволен успехом «Милана» в противостоянии с «Наполи», чемпион Италии прорвался в полуфинал Лиги чемпионов. В то же время и «Монца» Галлиани в предыдущем туре обыграла миланский «Интер» - это, конечно же, тоже является поводом для радости для него.

- Идеальная неделя. Сперва субботняя победа на «Сан-Сиро», а затем успех «Милана». Мне жаль неаполитанских фанатов, но я посвятил «Милану» тридцать один год жизни, такое не забывается просто так, - цитирует слова Галлиани pianetamilan.it.

В очередном туре Серии А «Монца» примет дома «Фиорентину».