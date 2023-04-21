«Верона» почти выбралась из зоны вылета, обыграв «Болонью»

Казалось, что в Серии А давно определена тройка неудачников сезона, но сегодня вернулась интрига в битву за выживание. «Верона» принимала «Болонью» и в равной борьбе набрала три очка. В компенсированное время первого тайма Адольфо Гайч заработал пенальти, и Симоне Верди его реализовал, голкипер же прыгнул в другой угол. Он же отличился после перерыва, метко пробив головой после кросса от Марко Фараони - 2:0. У гостей на 90-й минуте Николас Домингес забил эффектный гол престижа.

«Верона» настигла «Специю» на 17-м месте, соперник же прервал череду матчей без поражений и остается восьмым.