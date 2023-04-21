«Верона» почти выбралась из зоны вылета, обыграв «Болонью»

Казалось, что в Серии А давно определена тройка неудачников сезона, но сегодня вернулась интрига в битву за выживание. «Верона» принимала «Болонью» и в равной борьбе набрала три очка. В компенсированное время первого тайма Адольфо Гайч заработал пенальти, и Симоне Верди его реализовал, голкипер же прыгнул в другой угол. Он же отличился после перерыва, метко пробив головой после кросса от Марко Фараони - 2:0. У гостей на 90-й минуте Николас Домингес забил эффектный гол престижа.
«Верона» настигла «Специю» на 17-м месте, соперник же прервал череду матчей без поражений и остается восьмым.
Протокол игры
|(1:0) Верди Симоне45'
|(2:0) Верди Симоне62'
|(2:1) Домингес Николас 90'
Монтипо Лоренцо•Давидович Павел•Хиен Исак•Маньяни Джанджакомо82' (Коппола Диего (82') •Фараони Марко• 56'Депаоли Фабио•Тамез Адриен•Абильдгор Оливер30' (Дуда Ондрей (30') • 72'Ласанья Кевин40' (Лазович Дарко (40') •Верди Симоне82' (Сулемана Ибрахим (82') •Гайч Адольфо46' (Джурич Милан II (46')
Скорупски Лукаш• 45'Пош Штефан• 25'Сумаоро Адама59' (Сансоне Никола (59') •Лукуми Джон•Кирьякопулос Георгиос•Схаутен Йерди•Домингес Николас• 37'Эбишер Мишель46' (Орсолини Риккардо (46') •Фергюсон Льюис•Барроу Муса 31'46' (Моро Никола (46') •Зиркзее Джошуа
21 апреля. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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