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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» почти выбралась из зоны вылета, обыграв «Болонью»

21 Апреля 2023 • 23:53 Комментировать
Верона
2:1
Болонья
окончен

Казалось, что в Серии А давно определена тройка неудачников сезона, но сегодня вернулась интрига в битву за выживание. «Верона» принимала «Болонью» и в равной борьбе набрала три очка. В компенсированное время первого тайма Адольфо Гайч заработал пенальти, и Симоне Верди его реализовал, голкипер же прыгнул в другой угол. Он же отличился после перерыва, метко пробив головой после кросса от Марко Фараони - 2:0. У гостей на 90-й минуте Николас Домингес забил эффектный гол престижа.

«Верона» настигла «Специю» на 17-м месте, соперник же прервал череду матчей без поражений и остается восьмым.

Протокол игры  
Верона2:1Болонья
(1:0) Верди Симоне45'  
(2:0) Верди Симоне62' (2:1) Домингес Николас 90'
Монтипо ЛоренцоДавидович ПавелХиен ИсакМаньяни Джанджакомо 82' (Коппола Диего ( 82') Фараони Марко  56'Депаоли ФабиоТамез АдриенАбильдгор Оливер 30' (Дуда Ондрей ( 30'  72') Ласанья Кевин 40' (Лазович Дарко ( 40') Верди Симоне 82' (Сулемана Ибрахим ( 82') Гайч Адольфо 46' (Джурич Милан II ( 46')
Запасные: Берарди АлессандроДойг ДжошНгонж СирильКаллон ЯяВелозу МигельПерилли СимонеБраф ДжейденХуан Кабаль
Скорупски Лукаш  45'Пош Штефан  25'Сумаоро Адама 59' (Сансоне Никола ( 59') Лукуми ДжонКирьякопулос ГеоргиосСхаутен ЙердиДомингес Николас  37'Эбишер Мишель 46' (Орсолини Риккардо ( 46') Фергюсон ЛьюисБарроу Муса  31' 46' (Моро Никола ( 46') Зиркзее Джошуа
Запасные: Пююхтя НикласЛикояннис ХараламбосБарди ФранческоМедель ГариХоакин СосаБонифаци КевинРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
21 апреля. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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