Станкович требует победы в игре со «Специей»

Сербский специалист Деян Станкович надеется на то, что «Сампдория» сможет выиграть в очередном, тридцать первом туре итальянского чемпионата, в котором ей предстоит сразиться со «Специей». Дорианцы находятся в отчаянном положении, опустившись на последнее место в турнирной таблице чемпионата.

- Со «Специей» у нас важнейший матч, для всего сообщества, не только для самой команды. Первый тайм игры с «Лечче» был никудышным, после чего у нас был разговор и ребята должны были понять, что в футболке «Сампдории» надо поддерживать определенный уровень, - цитирует слова Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.