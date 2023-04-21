Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Станкович требует победы в игре со «Специей»

21 Апреля 2023 • 23:39 Комментировать
Сампдория
...
Специя
1 2.60 X 3.30 2 2.80
Через 21 ч. 2 мин.

Сербский специалист Деян Станкович надеется на то, что «Сампдория» сможет выиграть в очередном, тридцать первом туре итальянского чемпионата, в котором ей предстоит сразиться со «Специей». Дорианцы находятся в отчаянном положении, опустившись на последнее место в турнирной таблице чемпионата.

- Со «Специей» у нас важнейший матч, для всего сообщества, не только для самой команды. Первый тайм игры с «Лечче» был никудышным, после чего у нас был разговор и ребята должны были понять, что в футболке «Сампдории» надо поддерживать определенный уровень, - цитирует слова Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Деян Станкович Специя
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САМПДОРИЯ СПЕЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Верона Верона
Болонья Болонья
2
1
2.95 3.05 2.70
Видео
22.04.23 в 16:00
Салернитана Салернитана
Сассуоло Сассуоло
3.25 3.65 2.18
Видео
22.04.23 в 19:00
Лацио Лацио
Торино Торино
1.95 3.30 4.50
Видео
22.04.23 в 21:45
Сампдория Сампдория
Специя Специя
2.55 3.20 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Апреля
00:17 · Италия. Серия А
Галли: «Меньян и Куртуа - лучшие вратари в мире» 1
00:03 · Италия. Серия А
Галлиани: «Идеальная неделя»
21 Апреля
23:53 · Италия. Серия А
«Верона» почти выбралась из зоны вылета, обыграв «Болонью»
23:49 · Италия. Серия А
«Барселона» предлагала Юмтити двум топ-клубам Серии А слухи
23:46 · Италия. Серия А
Мотта похвалил «Милан»
23:39 · Италия. Серия А
Станкович требует победы в игре со «Специей»
23:30 · Италия. Серия А
«Верона» забила с пенальти впервые за почти 14 месяцев
23:05 · Италия. Серия А
Сакки: «Этот дьявол Диего!» 1
22:45 · Италия. Серия А
«Лацио» - «Торино»: прогноз на матч чемпионата Италии – 22 апреля 2023
22:40 · Италия. Серия А
Сакки рассказал, как можно остановить Леау
21:37 · Италия. Серия А
Сломавший ребро Иммобиле уже приступил к тренировкам
17:25 · Италия. Серия А
«Интер» отреагировал на отклонение апелляции по удалению Лукаку
17:00 · Италия. Серия А
Зидан хочет возглавить «Ювентус» 1
15:29 · Италия. Серия А
Ррахмани продлит контракт с «Наполи»
14:37 · Италия. Серия А
Дибала: «Я бы хотел поужинать с Тотти» 1
Все новости
Рекомендуем