«Верона» забила с пенальти впервые за почти 14 месяцев

Тридцать первый тур итальянского чемпионата Серии А начался с игры между «Вероной» и «Болоньей», и уже в первом тайме хозяева поля получили право на исполнение одиннадцатиметрового удара, успешно реализовав его усилиями Симоне Верди.

Как оказалось, «Верона» не забивала с пенальти более года - в последний раз это случилось шестого марта 2022 года в матче против «Фиорентины», тогда это удалось сделать нападающему Джанлуке Капрари.

Следить за событиями игры между «Вероной» и «Болоньей» в рамках тридцать первого тура итальянского чемпионата Серии А можно в формате прямой онлайн-трансляции.