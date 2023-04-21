Сакки: «Этот дьявол Диего!»

В свете прошедших матчей между «Наполи» и «Миланом», коих в апреле было аж три, в Италии вспоминали также и прошлое - легендарные игры этого противостояния. Большая часть из них относится к 80-м годам прошлого столетия, когда в «Наполи» играл Диего Марадона, а «Милан» тренировал Арриго Сакки. В частности, в 1988 году.

- Ах, этот дьявол Диего! Он старался всегда бить штрафные нам низом, потому что у нас были высокие игроки в стенке. Но в тот раз он пробил иначе, мяч пролетел впритирку с ухом Гуллита. Удар настоящего волшебника, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год.