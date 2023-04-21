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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки рассказал, как можно остановить Леау

21 Апреля 2023 • 22:40 Комментировать

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки рассказал, как, по его мнению, можно остановить Рафаэла Леау. Португалец проявил свой гений в игре с «Наполи», организовав решающий в этом противостоянии гол для Оливье Жиру, снова сорвав аплодисменты.

- Есть два способа остановить Леау. Это встречать его заранее или закрывать двумя игроками. «Наполи» не сделал ничего из этого и получил гол. Плюс, команда Спаллетти была слишком растянута по полю, как в таких условиях прессинговать соперника? - вопрошает Сакки, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Сакки тренировал «Милан» с 1987 по 1991 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арриго Сакки Рафаэл Леау
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