Сакки рассказал, как можно остановить Леау

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки рассказал, как, по его мнению, можно остановить Рафаэла Леау. Португалец проявил свой гений в игре с «Наполи», организовав решающий в этом противостоянии гол для Оливье Жиру, снова сорвав аплодисменты.

- Есть два способа остановить Леау. Это встречать его заранее или закрывать двумя игроками. «Наполи» не сделал ничего из этого и получил гол. Плюс, команда Спаллетти была слишком растянута по полю, как в таких условиях прессинговать соперника? - вопрошает Сакки, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Сакки тренировал «Милан» с 1987 по 1991 год.