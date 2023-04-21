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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» отреагировал на отклонение апелляции по удалению Лукаку

21 Апреля 2023 • 17:25 Комментировать

«Интер» опубликовал заявление на страницах своего официального сайта. Поводом стал тот факт, что апелляция на удаление Ромелу Лукаку в кубковом матче против «Ювентуса» (ничья 1:1) была отклонена.

«Интер» считает, что должен консолидировать поддержку игрока. Выражаем глубокое сожаление из-за того, что жертва стала единственной виновной стороной», - говорится в заявлении.

Напомним, что Лукаку сталкивался с расизмом во время игры в Турине. Забив гол, бельгиец стал демонстрировать фанатам «старой синьоры» жесты, призывая их замолчать. Арбитр расценил действия форварда как провокацию, поэтому показал ему вторую жёлтую карточку.

Ответный матч между «Интером» и «Ювентусом» пройдёт 26 апреля. Ромелу Лукаку не сыграет.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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