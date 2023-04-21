Известный французский тренер Зинедин Зидан хочет возглавить «Ювентус», сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, Зидан готов посвятить себя интересному и долгосрочному проекту, даже если команда в первое время не будет принимать участие в еврокубках. Отмечается, что «Ювентус» является для француза приоритетным вариантом.

Последним местом работы Зидана на сегодняшний день остаётся мадридский «Реал», который он покинул в 2021 году. Ранее сообщалось, что в услугах 50-летнего специалиста заинтересован саудовский клуб «Аль-Наср».

В настоящий момент «Ювентус» возглавляет итальянский специалист Массимилиано Аллегри.