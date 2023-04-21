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Чемпионат Италии. Серия А

Зидан хочет возглавить «Ювентус»

21 Апреля 2023 • 17:00 Комментировать (1)
Ювентус
...
Наполи
1 2.85 X 3.20 2 2.60
23.04 21:45

Известный французский тренер Зинедин Зидан хочет возглавить «Ювентус», сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, Зидан готов посвятить себя интересному и долгосрочному проекту, даже если команда в первое время не будет принимать участие в еврокубках. Отмечается, что «Ювентус» является для француза приоритетным вариантом.

Последним местом работы Зидана на сегодняшний день остаётся мадридский «Реал», который он покинул в 2021 году. Ранее сообщалось, что в услугах 50-летнего специалиста заинтересован саудовский клуб «Аль-Наср».

В настоящий момент «Ювентус» возглавляет итальянский специалист Массимилиано Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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ЮвиК
21 Апреля 2023 в 17:20
Интересный вариант.
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