Ррахмани продлит контракт с «Наполи»

Центральный защитник «Наполи» Амир Ррахмани в скором времени должен поставить свою подпись под новым контрактом. Журналист Николо Скира в социальных сетях утверждает, что косовар подпишет соглашение сроком до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.

Отмечается, что зарплата Ррахмани по новому контракту составит два с половиной миллиона евро в год. Вскоре стороны должны официально объявить о продлении соглашения.

В этом сезоне Ррахмани является основным центральным защитником «Наполи» и выступает в паре с Кимом Мин Джэ. На счету косовара два гола и один ассист в этом розыгрыше Серии А.