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Сакки сравнил связку Леау-Жиру с Гуллитом и ван Бастеном

21 Апреля 2023 • 13:45 Комментировать

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки восхищается выступлением «Милана» и «Наполи», он считает связку Рафаэла Леау и Оливье Жиру столь же эффективной, как в свое время нидерландская связка Марко ван Бастена и Рууда Гуллита.

- Знаете, сразу после гола мне позвонил Адриано Галлиани и спросил, если я это видел. И он добавил, что этот гол напоминает тот, что был забит при участии Гуллита и ван Бастена в 1988. Да, гол действительно похож, такое бывает в футболе. «Милан» провел идеальный матч, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Напомним, что Арриго Сакки руководил клубом с 1987 по 1991 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Марко Ван Бастен Арриго Сакки Рууд Гуллит Рафаэл Леау
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