Тони: «Хоакин Корреа может быть полезным в чемпионате»

Бывший итальянский нападающий Лука Тони считает, что аргентинский форвард «Интера» Хоакин Корреа может быть полезным клубу и в чемпионате после того, как он смог отличиться в игре с лиссабонской «Бенфикой» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

- Корреа не очень хорошо выступает в чемпионате, но этот гол может ему помочь возродиться. Для «Интера» это может быть дополнительный аргумент в чемпионате, - цитирует слова Тони fcinter1908.it.

В следующем, тридцать первом туре чемпионата Италии «Интеру» предстоит выездной матч с «Эмполи». Это случится двадцать третьего апреля.