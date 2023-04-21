​Тони нахваливает Бареллу

Бывший итальянский голеадор Лука Тони считает Николо Бареллу одним из основных игроков «Интера». Барелла провел отличный матч против «Бенфики», именно с его красивого гола началась феерия из шести мячей, подаренная обеими командами зрителям этого матча. Тони не устает нахваливать перспективного игрока.

- Барелла феноменален, он забил гол, достойный чистого нападающего, он бегает, работает, мне очень нравится он, особенно когда забивает такие важные мячи, - цитирует слова Тони

Барелла выступает за свой нынешний клуб с 2019 года, ранее он поиграл за «Кальяри» и «Комо». Привлекается в сборную Италии, проведя уже 21 матч в ее составе.