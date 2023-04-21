Итальянский журналист сравнил Леау с Роналдиньо

Рафаэл Леау выдал вдохновленный матч с «Наполи» и «Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. А теперь в Италии возобновились разговоры о гениальности португальского игрока - так, итальянский журналист Стефано Борги сравнил его с бывшим футболистом клуба Роналдиньо, обладателем «Золотого мяча» в 2005 году.

- Это будет игрок, который выиграет «Золотой мяч». Он впечатляющ. Он будет прогрессировать и я не вижу предела его прогрессу. Чем-то напоминает Роналдиньо - такое же отношение к жизни и невзгодам, такая же очаровательная и постоянная улыбка на лице, - цитирует слова Борги pianetamilan.it.

Леау выступает за итальянский клуб с 2019 года.