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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист сравнил Леау с Роналдиньо

21 Апреля 2023 • 12:55 Комментировать

Рафаэл Леау выдал вдохновленный матч с «Наполи» и «Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. А теперь в Италии возобновились разговоры о гениальности португальского игрока - так, итальянский журналист Стефано Борги сравнил его с бывшим футболистом клуба Роналдиньо, обладателем «Золотого мяча» в 2005 году.

- Это будет игрок, который выиграет «Золотой мяч». Он впечатляющ. Он будет прогрессировать и я не вижу предела его прогрессу. Чем-то напоминает Роналдиньо - такое же отношение к жизни и невзгодам, такая же очаровательная и постоянная улыбка на лице, - цитирует слова Борги pianetamilan.it.

Леау выступает за итальянский клуб с 2019 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Роналдиньо Рафаэл Леау Стефано Борги
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