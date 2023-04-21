Гвардиола: «Проигрыш «Наполи» не отменяет заслуг клуба»

Известный каталонский специалист Хосеп Гвардиола считает, что проигрыш «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов не отменяет заслуг клуба в сезоне в целом, он не сомневается, что команда возьмет чемпионский титул в Серии А.

- Мне очень понравилось, как играл «Наполи». В том числе и во вторник. И я не могу сейчас сказать, что команда загубила сезон. Нет. Она наверняка выиграет Скудетто. А в Лиге чемпионов еще покажет себя и в следующем сезоне, - цитирует слова Гвардиолы итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Стоит заметить, что даже четвертьфинал Лиги чемпионов в любом случае стал лучшим достижением этой команды в самом престижном турнире Европы за все время.