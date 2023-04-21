Йович может вернуться в Испанию

25-летний сербский нападающий Лука Йович, выступающий в чемпионате Италии за «Фиорентину», может вернуться в чемпионат Испании, где ранее защищал цвета мадридского «Реала».

Согласно информации журналистов Todofichajes, в услугах форварда заинтересована «Севилья». Трансфер игрока может обойтись андалусийцам в десять миллионов евро. Лука связан контрактными обязательствами с флорентийцами до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Йович провел 25 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и получил две желтые карточки.