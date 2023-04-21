Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Йович может вернуться в Испанию

21 Апреля 2023 • 12:14 Комментировать

25-летний сербский нападающий Лука Йович, выступающий в чемпионате Италии за «Фиорентину», может вернуться в чемпионат Испании, где ранее защищал цвета мадридского «Реала».

Согласно информации журналистов Todofichajes, в услугах форварда заинтересована «Севилья». Трансфер игрока может обойтись андалусийцам в десять миллионов евро. Лука связан контрактными обязательствами с флорентийцами до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Йович провел 25 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и получил две желтые карточки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фиорентина Лука Йович трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.04.23 в 21:45
Верона Верона
Болонья Болонья
2.95 3.05 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Апреля
12:14 · Италия. Серия А
Йович может вернуться в Испанию
11:53 · Италия. Серия А
Моуринью: «Дибала думает, что способен играть за сильнейшие клубы мира» 1
11:49 · Италия. Серия А
Моуринью: «Я счастлив в «Роме»
10:54 · Италия. Серия А
Жиру: «Кто-то в сборной Франции радовался уходу Бензема? Это абсурд»
10:15 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» сохраняет интерес к Госенсу
09:57 · Италия. Серия А
Кассано: «Если «Реал» хочет серьёзного тренера, ему не стоит обращаться к Моуринью»
09:55 · Италия. Серия А
Себастьяно Росси: «Меньян входит в пятёрку лучших голкиперов мира»
09:54 · Италия. Серия А
Камоцци высказался о возвращении «Ювентусу» 15 очков
08:34 · Италия. Серия А
Жиру: «Не ожидал, что в 36 лет выиграю Скудетто и сыграю с «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов»
08:21 · Италия. Серия А
Жиру: «Меньян придаёт нам уверенность»
07:42 · Италия. Серия А
Матерацци высмеял Кассано
05:01 · Италия. Серия А
Осимхен может выбрать «Баварию» из-за своей девушки 1
04:36 · Италия. Серия А
Маротта: «Игроки «Интера» - не наёмники»
02:35 · Италия. Серия А
Куадрадо: «Никто не должен отнимать у нас то, что мы заработали на поле»
02:12 · Италия. Серия А
«ПСЖ» внимательно следит за Моттой – он может заменить Галтье с нового сезона
Все новости
Рекомендуем