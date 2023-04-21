Камоцци высказался о возвращении «Ювентусу» 15 очков

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о решении вернуть туринскому «Ювентусу» 15 баллов, которые были ранее сняты со «старой синьоры».

«Это же Италия. Меня здесь больше ничего не удивляет», - передает слова Камоцци издание «Спорт-Экспресс».

После этого решения «Ювентус» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

После 30 туров подопечные Массимилиано Аллегри имеют в своем активе 59 очков и отстают от идущего вторым «Лацио» на два пункта. Ближайший матч «Ювентус» проведет против «Наполи» на своем поле.