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Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци высказался о возвращении «Ювентусу» 15 очков

21 Апреля 2023 • 09:54 Комментировать

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о решении вернуть туринскому «Ювентусу» 15 баллов, которые были ранее сняты со «старой синьоры».

«Это же Италия. Меня здесь больше ничего не удивляет», - передает слова Камоцци издание «Спорт-Экспресс».

После этого решения «Ювентус» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

После 30 туров подопечные Массимилиано Аллегри имеют в своем активе 59 очков и отстают от идущего вторым «Лацио» на два пункта. Ближайший матч «Ювентус» проведет против «Наполи» на своем поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Франко Камоцци
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