Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Жиру: «Не ожидал, что в 36 лет выиграю Скудетто и сыграю с «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов»

21 Апреля 2023 • 08:34 Комментировать

Французский ветеран Оливье Жиру переживает вторую молодость - в 36 лет он по-прежнему выступает на высочайшем уровне за «Милан», а также за сборную Франции. По словам Жиру, он не ожидал, что переход в итальянский клуб сгенерирует такие результаты.

- Я не ожидал, что у меня будет тут такой богатый и успешный опыт. Я полагал, что это будет интересный вызов, но не рассчитывал на Скудетто и полуфинал Лиги чемпионов, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.

В полуфинале Лиги чемпионов «Милан» сыграет с «Интером». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.04.23 в 21:45
Верона Верона
Болонья Болонья
2.95 3.05 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Апреля
08:34 · Италия. Серия А
Жиру: «Не ожидал, что в 36 лет выиграю Скудетто и сыграю с «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов»
08:21 · Италия. Серия А
Жиру: «Меньян придаёт нам уверенность»
07:42 · Италия. Серия А
Матерацци высмеял Кассано
05:01 · Италия. Серия А
Осимхен может выбрать «Баварию» из-за своей девушки
04:36 · Италия. Серия А
Маротта: «Игроки «Интера» - не наёмники»
02:35 · Италия. Серия А
Куадрадо: «Никто не должен отнимать у нас то, что мы заработали на поле»
02:12 · Италия. Серия А
«ПСЖ» внимательно следит за Моттой – он может заменить Галтье с нового сезона
00:00 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Гол в финале Кубка УЕФА - мой самый красивый гол»
20 Апреля
23:55 · Италия. Серия А
«Милан» намерен подписать нового нападающего, несмотря на продление контракта Жиру
23:46 · Италия. Серия А
Дзанетти поведал, какой момент считает лучшим в своей карьере
23:09 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Для «Интера» очень важно попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон»
22:50 · Италия. Серия А
Директор «Ромы» – о возврате «Ювентусу» 15 очков: «Мы смеёмся, чтобы не плакать» 1
22:31 · Италия. Серия А
Аллегри: «Я знал, что у «Ювентуса» 59 очков, а не 44» 10
22:22 · Италия. Серия А
Смоллинг подтвердил информацию о скором продлении контракта с «Ромой»
22:05 · Англия. Премьер-лига
Каррагер – об интересе «Ливерпуля» к Барелле: «Он отлично играет»
Все новости
Рекомендуем