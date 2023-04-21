Жиру: «Не ожидал, что в 36 лет выиграю Скудетто и сыграю с «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов»

Французский ветеран Оливье Жиру переживает вторую молодость - в 36 лет он по-прежнему выступает на высочайшем уровне за «Милан», а также за сборную Франции. По словам Жиру, он не ожидал, что переход в итальянский клуб сгенерирует такие результаты.

- Я не ожидал, что у меня будет тут такой богатый и успешный опыт. Я полагал, что это будет интересный вызов, но не рассчитывал на Скудетто и полуфинал Лиги чемпионов, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.

В полуфинале Лиги чемпионов «Милан» сыграет с «Интером».