Жиру: «Меньян придаёт нам уверенность»

После возвращения в строй голкипера Майка Меньяна дела «Милана» пошли в гору, и в среду команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Французский голкипер приложил к этому руку, причем прямым образом, отразив важнейший пенальти от Хвичи Кварацхелии. Соотечественник Майка, нападающий Оливье Жиру, полон слов восторга в адрес Меньяна.

- Он дарит нам уверенность в своих силах, он очень важен для нас. Мы хорошо выступаем, но нам не хватает стабильности. И, хотя есть возрастные игроки, как я, команда, в общем-то, молодая, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.

В полуфинале Лиги чемпионов «Милан» сразится с «Интером».