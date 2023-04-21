Матерацци высмеял Кассано

Миланский «Интер» прошел лиссабонскую «Бенфику» в четвертьфинале Лиги чемпионов, чем посрамил своего бывшего футболиста - Антонио Кассано. Тот утверждал, что «Бенфика» играет лучше «Интера» и предсказывал, что миланцы не смогут пройти португальцев. Но теперь его высмеивает другой бывший футболист клуба - Марко Матерацци.

- Антонио, а что ты скажешь теперь? Никола Вентола всегда говорит обратное тому, что говоришь ты - и он всегда оказывается прав, - цитирует слова Матерацци fcinter1908.it.

Марко Матерацци выступал за миланский клуб на протяжении десяти лет - с 2001 по 2011 год.