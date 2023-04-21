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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен может выбрать «Баварию» из-за своей девушки

21 Апреля 2023 • 05:01 Комментировать

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен собирается сменить клуб, «Наполи» готов хорошо заработать на нем в силу большого интереса к нему со стороны самых сильных клубов Европы. Среди них есть и «Бавария», при этом, как сообщает немецкий телеканал Sport1, у мюнхенского гранда есть неожиданное преимущество.

Дело в том, что переход в «Баварию» очень импонирует подруге Виктора, которая имеет немецкие корни, выросла в Германии и сейчас очень хочет туда вернуться. С другой стороны, и сам Осимхен уже выступал в Германии в прошлом, поиграв за «Вольфсбург», так что эта идея нравится и ему.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Виктор Осимхен
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