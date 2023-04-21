Маротта: «Игроки «Интера» - не наёмники»

Администратор миланского «Интера» Джузеппе Маротта дал понять, что клуб не станет предлагать игрокам дополнительные бонусы за успешные выступления в Лиге чемпионов, а также за попадание в четверку лучших в чемпионате Италии. По его словам, игроки «Интера» не должны забывать о чести, а не думать только о деньгах.

- Наши игроки не должны быть и не являются наемниками. Мы не считаем, что для мотивации нужно подгонять их денежными стимулами. Такое даже не обсуждается, - цитирует слова Маротты итальянское новостное агентство ITASportPress.

В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «Миланом».