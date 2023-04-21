Куадрадо: «Никто не должен отнимать у нас то, что мы заработали на поле»

Правый защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо прокомментировал новость о возврате клубу 15 очков.

По ходу нынешней кампании «Ювентус» лишился 15 очков в Серии А из-за обвинений в финансовых махинациях. В четверг стало известно, что «штраф» аннулирован – на счету команды теперь 59 баллов в общем зачёте Серии А вместо 44.

«Очень приятная новость. Будем надеяться, что эти очки останутся у нас насовсем. Никто не должен отнимать у нас то, что мы заработали своей игрой на футбольном поле», – заявил в интервью Sky Sport Куадрадо, также высказавшийся о выходе в полуфинал Лиги Европы: «Мы знали, что против «Спортинга» будет непросто, но отдали все силы. Теперь мы надеемся выйти в финал», – сказал колумбиец.