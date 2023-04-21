Дзанетти: «Гол в финале Кубка УЕФА - мой самый красивый гол»

Ветеран, а ныне вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти назвал свой самый красивый гол в карьере. По его словам, он был забит еще в начальной ее стадии, в 1998 году - в финале Кубка УЕФА, в котором миланский «Интер», в полуфинале обыгравший московский «Спартак», обыграл другой итальянский клуб - «Лацио».

- Мой самый красивый гол? Гол в финале Кубка УЕФА, потому что это был мой первый трофей с «Интером», - цитирует слова аргентинского футболиста fcinter1908.it.

Дзанетти выступал за миланский «Интер» с 1995 по 2014 год, он посвятил клубу всю свою игровую карьеру.