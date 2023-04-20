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Чемпионат Италии. Серия А

Дзанетти поведал, какой момент считает лучшим в своей карьере

20 Апреля 2023 • 23:46 Комментировать

Вице-президент миланского «Интера», в прошлом игрок, отдавший клубу 19 лет, Хавьер Дзанетти, рассказал, какой момент в своей карьере считает лучшим. Как достаточно легко догадаться, это финал Лиги чемпионов в 2010 году, тогда «Интер» забил два безответных мяча «Баварии».

- У меня было много красивых моментов, но тот вечер в Мадриде, безусловно, был ем-то особенным. Лига чемпионов - слишком важный трофей. Мы осчастливили тогда всех болельщиков «Интера», со всего мира. Такое не забывается, - вспоминает Дзанетти, слова которого цитирует fcinter1908.it.

Вчера «Интер» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с того самого 2010 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хавьер Дзанетти
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