Дзанетти: «Для «Интера» очень важно попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал, что думает об успехах команды в текущем сезоне.

«Нерадзурри» завоевали путёвку в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют против заклятых соперников из «Милана», однако в чемпионате дела складываются неважно – лишь шестое место.

«Конечно, мы очень счастливы, что нам это удалось. Дерби – это всегда нечто особенное, но сначала нам нужно подумать о предстоящих матчах в Серии А. У нас есть важная задача на остаток сезона – пробиться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Надеюсь, команда приблизится к этому в ближайших поединках чемпионата», – цитирует издание TMW Дзанетти.