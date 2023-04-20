Аллегри: «Я знал, что у «Ювентуса» 59 очков, а не 44»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об отмене штрафа.

Сегодня стало известно, что туринскому клубу вернули 15 очков, ранее вычтенные из общего зачёта в текущем розыгрыше Серии А за финансовые нарушения.

«Я знал, что у «Ювентуса» именно 59 очков, а не 44. Для меня это всегда было так. Теперь мы просто можем наблюдать в таблице то, что заработали своей игрой на поле. Сейчас нам нужно сосредоточиться на футболе», – цитирует Football Italia наставника «бьянконери», высказавшегося перед началом матча против лиссабонского «Спортинга» в Лиге Европы. Текстовая трансляция этого поединка представлена на сайте LiveResult.ru.