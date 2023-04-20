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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Я знал, что у «Ювентуса» 59 очков, а не 44»

20 Апреля 2023 • 22:31 Комментировать (1)
Спортинг Л
1:1
Ювентус
1 3.20 X 2.08 2 4.30
2-й тайм

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об отмене штрафа.

Сегодня стало известно, что туринскому клубу вернули 15 очков, ранее вычтенные из общего зачёта в текущем розыгрыше Серии А за финансовые нарушения.

«Я знал, что у «Ювентуса» именно 59 очков, а не 44. Для меня это всегда было так. Теперь мы просто можем наблюдать в таблице то, что заработали своей игрой на поле. Сейчас нам нужно сосредоточиться на футболе», – цитирует Football Italia наставника «бьянконери», высказавшегося перед началом матча против лиссабонского «Спортинга» в Лиге Европы. Текстовая трансляция этого поединка представлена на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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СПОРТИНГ Л ЮВЕНТУС
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Комментарии (1)
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venge
20 Апреля 2023 в 22:59
Для всех болельщиков Юве это всегда было так. Один раз уже использовали кабинеты против Юве, во второй раз не получилось. Потому что очки зарабатываются на поле, а не в кабинетах.
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