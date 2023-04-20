Смоллинг подтвердил информацию о скором продлении контракта с «Ромой»

Центральный защитник «Ромы» Крис Смоллинг ответил на вопрос о своём будущем.

Итальянские ресурсы уже сообщили о почти достигнутой договорённости между римским клубом и английским защитником. Перед началом ответного матча четвертьфинала Лиги Европы против «Фейеноорда» сам Смоллинг признался, что вот-вот подпишет новое соглашение: «Продление контракта? Сейчас я сосредоточен на игре, но мы близки к договорённости. Ждите новостей уже скоро», – заявил в интервью Sky 33-летний футболист.

Текстовая трансляция матча «Рома» – «Фейеноорд» доступна на портале LiveResult. Первая игра завершилась победой нидерландского коллектива (1:0).