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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» прервала 14-матчевую серию без поражений

20 Апреля 2023 • 21:50 Комментировать
Монца
...
Фиорентина
1 3.65 X 3.45 2 2.03
23.04 16:00

Сегодня вечером «Фиорентина» дома проиграла польскому «Леху» в ответном матче Лиги конференций УЕФА – 2:3. Тем не менее, такого счёта «фиалкам» хватило, чтобы пройти в полуфинал еврокубка, так как первый матч завершился разгромной победой итальянской команды на выезде – 4:1.

Интересен прошедший матч ещё и тем, что сегодняшнее поражение прервало 14-матчевую беспроигрышную серию подопечных Винченцо Итальяно. Она длилась с 12 февраля – именно в тот день «Фиорентина» проиграла «Ювентусу» и больше не проигрывала ни в чемпионате Италии, ни в Кубке Италии, ни в Лиге Конференций. За эти два с небольшим месяца «фиалки» одержали 11 официальных побед и трижды сыграли вничью.

В Серии А «Фиорентина» движется на девятом месте в турнирной таблице и пока далека от попадания в еврокубки на следующий год.

«Лех» громил «Фиорентину» на выезде, но всё же не победил с нужным счётом

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина
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