Шкриньяр высказался о своём состоянии после перенесённой операции

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр выступил с обращением после операции.

Недавно стало известно, что словак больше не сыграет в текущем сезоне. Летом он покинет «Интер» и перейдёт в «Пари Сен-Жермен», с которым уже подписал предварительный контракт.

«Хочу обнять своих товарищей по команде и поздравить с выходом в полуфинал Лиги чемпионов. Сейчас со мной всё в порядке. Я перенёс операцию после травмы, полученной в матче с «Порту», чтобы как можно скорее вернуться на поле», – сообщил Шкриньяр посредством социальных сетей.

В текущем сезоне 28-летний футболист провёл 31 матч, отметившись одной голевой передачей.