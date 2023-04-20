Как изменилась турнирная таблица Серии А после возвращения 15 очков «Ювентусу»

«Ювентусу» были возвращены 15 очков, которые снимались в начале года за финансовые махинации. Теперь туринцев ждёт новое судебное разбирательство. В Италии говорят о том, что если со «старой синьоры» всё-таки снимут баллы, то это произойдёт уже в следующем чемпионате.

Мы уже сообщали о том, что «Ювентус» поднялся на третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Теперь для наглядности покажем, как изменилась турнирная ситуация в Серии А.

Прежняя таблица Новая таблица М Команда Очки М Команда Очки 1 Наполи 75 1 Наполи 75 2 Лацио 61 2 Лацио 61 3 Рома 56 3 Ювентус 59 4 Милан 53 4 Рома 56 5 Интер 51 5 Милан 51 6 Аталанта 49 6 Интер 51 7 Ювентус 44 7 Аталанта 49

Ближайший матч «Ювентус» проведёт 23 апреля – против лидирующего «Наполи».

«Ювентусу» вернули 15 очков: появились интересные подробности