Как изменилась турнирная таблица Серии А после возвращения 15 очков «Ювентусу»

«Ювентусу» были возвращены 15 очков, которые снимались в начале года за финансовые махинации. Теперь туринцев ждёт новое судебное разбирательство. В Италии говорят о том, что если со «старой синьоры» всё-таки снимут баллы, то это произойдёт уже в следующем чемпионате.
Мы уже сообщали о том, что «Ювентус» поднялся на третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Теперь для наглядности покажем, как изменилась турнирная ситуация в Серии А.
|Прежняя таблица
|Новая таблица
|М
|Команда
|Очки
|М
|Команда
|Очки
|1
|Наполи
|75
|1
|Наполи
|75
|2
|Лацио
|61
|2
|Лацио
|61
|3
|Рома
|56
|3
|Ювентус
|59
|4
|Милан
|53
|4
|Рома
|56
|5
|Интер
|51
|5
|Милан
|51
|6
|Аталанта
|49
|6
|Интер
|51
|7
|Ювентус
|44
|7
|Аталанта
|49
Ближайший матч «Ювентус» проведёт 23 апреля – против лидирующего «Наполи».
«Ювентусу» вернули 15 очков: появились интересные подробности
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