Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Как изменилась турнирная таблица Серии А после возвращения 15 очков «Ювентусу»

20 Апреля 2023 • 20:31 Комментировать (1)

«Ювентусу» были возвращены 15 очков, которые снимались в начале года за финансовые махинации. Теперь туринцев ждёт новое судебное разбирательство. В Италии говорят о том, что если со «старой синьоры» всё-таки снимут баллы, то это произойдёт уже в следующем чемпионате.

Мы уже сообщали о том, что «Ювентус» поднялся на третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Теперь для наглядности покажем, как изменилась турнирная ситуация в Серии А.  

Прежняя таблицаНовая таблица
МКомандаОчкиМКомандаОчки
1Наполи751Наполи75
2Лацио612Лацио61
3Рома563Ювентус59
4Милан534Рома56
5Интер515Милан51
6Аталанта496Интер51
7Ювентус447Аталанта49

 

Ближайший матч «Ювентус» проведёт 23 апреля – против лидирующего «Наполи».

«Ювентусу» вернули 15 очков: появились интересные подробности

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Интер Милан Милан Ювентус Аталанта Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
venge
20 Апреля 2023 в 20:40
НА САЙТЕ ОБНОВИТЕ ТАБЛИЦУ
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.04.23 в 21:45
Верона Верона
Болонья Болонья
2.95 3.05 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Апреля
21:37 · Италия. Серия А
Шкриньяр высказался о своём состоянии после перенесённой операции
20:35 · Италия. Серия А
Ибрагимович вернулся к тренировкам в общей группе
20:31 · Италия. Серия А
Как изменилась турнирная таблица Серии А после возвращения 15 очков «Ювентусу» 1
20:22 · Италия. Серия А
Моуринью будто бы знал, что «Ювентусу» вернут очки
20:16 · Италия. Серия А
«Милан» и «Интер» теперь за пределами зоны Лиги чемпионов в Италии – они сыграют в полуфинале 2
19:58 · Италия. Серия А
«Ювентусу» вернули 15 очков: появились интересные подробности
19:48 · Италия. Серия А
«Ювентус» поднялся на 3 место в Серии А 1
18:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелен на Милинковича-Савича, но есть проблема
18:28 · Италия. Серия А
Решение по апелляции «Ювентуса» на вычет 15 очков объявят в четверг
17:35 · Италия. Серия А
«Интер» повесил ценник на Бареллу 3
17:25 · Италия. Серия А
«Интер» откажется от обмена Бареллы на чемпиона мира
16:57 · Италия. Серия А
Альмада может стать футболистом «Наполи» слухи
15:30 · Англия. Премьер-лига
Меньян интересен двум топ-клубам АПЛ 1
14:57 · Италия. Серия А
4 клуба из Серии А заинтересованы в трансфере Юмтити на постоянной основе
13:55 · Италия. Серия А
В «Роме» считают себя фаворитами в споре за подписание Ауа
Все новости
Рекомендуем