Моуринью будто бы знал, что «Ювентусу» вернут очки

В турнирной таблице итальянской Серии А произошли изменения. «Ювентусу» вернули 15 очков, которые снимали в январе за финансовые махинации. Впереди новое судебное разбирательство, и если с туринцев всё-таки снимут баллы, то это может произойти уже в следующем чемпионате.

После возвращения «Ювентусу» 15 баллов в Италии вспоминают недавние слова главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью. Португалец будто бы знал, что «старой синьоре» вернут очки.

«Мы точно на третьем месте? Мы действительно уверены, что у «Ювентуса» не 59 очков? Это Италия», - говорил тогда Моуринью.

«Ювентус» теперь занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, а «Рома» - четвёртое.