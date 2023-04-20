«Милан» и «Интер» теперь за пределами зоны Лиги чемпионов в Италии – они сыграют в полуфинале

В турнирной таблице чемпионата Италии произошли изменения. Дело в том, что «Ювентусу» были возвращены 15 очков до нового разбирательства в суде.

«Ювентус» поднялся на третье место в турнирной таблице (59 очков), вследствие чего «Милан» опустился на пятое место (53 очка), а «Интер» - на шестое (51 очко). Миланские клубы теперь оказались за пределами зоны Лиги чемпионов в турнирной таблице Серии А. При этом команды в мае пересекутся в полуфинале сильнейшего клубного турнира континента, и кто-то из них точно выступит в финале.

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