«Ювентусу» вернули 15 очков: появились интересные подробности

Фанаты «Ювентуса» радуются хорошим новостям. Команде вернули 15 очков в турнирной таблице Серии А по итогам апелляции, хотя впереди новое судебное разбирательство по этому делу.

Как сообщает Football Italia, в апелляционном решении говорится в том числе о требовании разъяснить причинно-следственную природу снятия 15 очков. Дело в том, что спортивный прокурор Федерации футбола Италии требовал снятия 9 очков, но в итоге федерация сняла целых 15 баллов.

Отметается, что новое судебное разбирательство может затянуться, и если с «Ювентуса» всё-таки снимут очки, то речь может пойти уже о следующем чемпионате.

Напомним, что «Ювентус» был наказан в январе за финансовые махинации – клуб якобы завышал стоимости игроков в финансовых ведомостях.