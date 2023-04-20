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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентусу» вернули 15 очков: появились интересные подробности

20 Апреля 2023 • 19:58 Комментировать

Фанаты «Ювентуса» радуются хорошим новостям. Команде вернули 15 очков в турнирной таблице Серии А по итогам апелляции, хотя впереди новое судебное разбирательство по этому делу.

Как сообщает Football Italia, в апелляционном решении говорится в том числе о требовании разъяснить причинно-следственную природу снятия 15 очков. Дело в том, что спортивный прокурор Федерации футбола Италии требовал снятия 9 очков, но в итоге федерация сняла целых 15 баллов.

Отметается, что новое судебное разбирательство может затянуться, и если с «Ювентуса» всё-таки снимут очки, то речь может пойти уже о следующем чемпионате. 

Напомним, что «Ювентус» был наказан в январе за финансовые махинации – клуб якобы завышал стоимости игроков в финансовых ведомостях.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус
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