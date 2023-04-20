«Ювентус» поднялся на 3 место в Серии А

«Ювентусу» вернули 15 зачётных баллов по итогам апелляции. Радоваться туринцам рано – дело будет перенаправлено в другой суд, и позже «старая синьора» может снова столкнуться с санкциями за финансовые махинации в виде имитации прироста капитала за счёт завышения трансферных стоимостей в ведомостях.

После возвращения 15 очков «Ювентус» поднялся с седьмого места в турнирной таблице чемпионата Италии на третье. Теперь команда Массимилиано Аллегри на два очка отстаёт от «Лацио» и на 16 очков отстаёт от «Наполи».

Ближайший матч Серии А «Ювентус» проведёт в воскресенье, 23 апреля, - против лидирующего «Наполи».