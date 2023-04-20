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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентусу» вернули 15 очков в Серии А молния

20 Апреля 2023 • 19:43 Комментировать (7)
Ювентус
...
Наполи
23.04 21:45

В четверг вечером было объявлено о возвращении «Ювентусу» 15 очков в турнирной таблице чемпионата Италии.

Решение не является окончательным – очки «старой синьоре» вернули до завершения нового судебного разбирательства. Ранее о таком вероятном развитии событий – возвращении туринцам 15 баллов и передаче дела в другой суд – сообщали некоторые источники в Италии.

Напомним, что очки с «Ювентуса» были сняты в январе по причине финансовых махинаций со строны клуба. Тогда было установлено, что туринцы завышали трансферные стоимости футболистов в финансовых ведомостях, имитируя прирост капитала.

«Ювентус» поднялся на 3 место в Серии А

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Ювентус
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
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CERG
20 Апреля 2023 в 21:15
Не чемпионат, а полное овно, Италия - мерзость))..
А те кто смотря и глорят на эти мешки со стажем вроде дундука снизу - просто неуверенные в себе личности)))..
venge
20 Апреля 2023 в 21:30
Иди передёрни, полегчает
venge
20 Апреля 2023 в 20:44
Просто на Юве в Италии объявлена травля. Эта отмена -15 это подтверждает. Неаполитанские идиоты ещё хотели отмены двух недавних скудетти Юве :D Тупые бомжи
gresnik
20 Апреля 2023 в 20:22
цирк шапито!!!!!
InterSan
20 Апреля 2023 в 20:08
Бред. Идиоты.
venge
20 Апреля 2023 в 20:38
Я с первого дня говорил, что это бред.
venge
20 Апреля 2023 в 19:45
Ронни, ты уже выкусил? И все мердючие шавки вроде тебя, что тут гавкали
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