В четверг вечером было объявлено о возвращении «Ювентусу» 15 очков в турнирной таблице чемпионата Италии.

Решение не является окончательным – очки «старой синьоре» вернули до завершения нового судебного разбирательства. Ранее о таком вероятном развитии событий – возвращении туринцам 15 баллов и передаче дела в другой суд – сообщали некоторые источники в Италии.

Напомним, что очки с «Ювентуса» были сняты в январе по причине финансовых махинаций со строны клуба. Тогда было установлено, что туринцы завышали трансферные стоимости футболистов в финансовых ведомостях, имитируя прирост капитала.

«Ювентус» поднялся на 3 место в Серии А