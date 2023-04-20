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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нацелен на Милинковича-Савича, но есть проблема

20 Апреля 2023 • 18:43 Комментировать

Поскольку Леандро Паредес и Адриен Рабио наверняка покинут клуб летом, «Ювентус» настроен на усиление линии полузащиты. Туринский клуб нацелен на Сергея Милинковича-Савича из «Лацио». Впрочем, есть проблема – «старая синьора» на фоне финансовых трудностей не готова заплатить за 28-летнего серба 40 миллионов евро. Примерно столько будут просить римляне за своего полузащитника, чей контракт истекает через год.

По данным Tofofichajes, агент Милинковича-Савича отправился в Италию, чтобы переговорить насчёт возможного переезда игрока в Турин.

Сергей Милинкович-Савич проводит в «Лацио» уже восьмой сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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