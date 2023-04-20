Решение по апелляции «Ювентуса» на вычет 15 очков объявят в четверг

В четверг вечером будет объявлено решение по апелляции «Ювентуса» на вычет 15 очков в турнирной таблице Серии А. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Винченцо Маранджио.

Несколько источников в Италии предполагают, что дело будет направлено в другой суд. В таком случае «Ювентусу» вернут 15 очков как минимум на время.

Напомним, что у «Ювентуса» забрали 15 очков в чемпионате из-за финансовых махинаций. Было установлено, что туринский клуб завышал трансферные стоимости игроков для прироста капитала.

Если «Ювентусу» вернут 15 очков, то команда поднимется с седьмого места в таблице на третье.