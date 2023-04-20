«Интер» повесил ценник на Бареллу

Слухи связывают полузащитника «Интера» Николо Бареллу с «ПСЖ», а также с несколькими грандами Премьер-лиги. Миланскому клубу нужно пополнять бюджет на фоне плохой финансовой ситуации, поэтому «нерадзурри» могут продать Бареллу ближайшим летом.

Как сообщает TodoFichajes, «Интер» будет готов рассмотреть предложения по Барелле за 60-70 миллионов евро.

Ранее мы уже сообщали, что вариант с обменом Николо Бареллы на Леандро Паредеса миланский клуб не устраивает.

В сезоне 2022/2023 26-летний Барелла провёл за «Интер» 41 матч. В них итальянец записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач на партнёров.