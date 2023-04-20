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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» повесил ценник на Бареллу

20 Апреля 2023 • 17:35 Комментировать (2)

Слухи связывают полузащитника «Интера» Николо Бареллу с «ПСЖ», а также с несколькими грандами Премьер-лиги. Миланскому клубу нужно пополнять бюджет на фоне плохой финансовой ситуации, поэтому «нерадзурри» могут продать Бареллу ближайшим летом.

Как сообщает TodoFichajes, «Интер» будет готов рассмотреть предложения по Барелле за 60-70 миллионов евро.

Ранее мы уже сообщали, что вариант с обменом Николо Бареллы на Леандро Паредеса миланский клуб не устраивает.

В сезоне 2022/2023 26-летний Барелла провёл за «Интер» 41 матч. В них итальянец записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Николо Барелла трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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laage
20 Апреля 2023 в 17:59
Прогнoзы футбольных матчей i n f o s t a v k i . r u
3Tituli
20 Апреля 2023 в 17:51
Что-то как-то маловат ценник.
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