«Интер» откажется от обмена Бареллы на чемпиона мира

Полузащитник «Интера» Николо Барелла может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Слухи связывают 26-летнего полузащитника с несколькими грандами Премьер-лиги Англии, а также с французским «ПСЖ».

Проскакивала информация о том, что «ПСЖ» может включить сделку по Барелле хавбека Леандро Паредеса, который сейчас играет за «Ювентус» в аренде. «Интер» такой вариант не устраивает, о чём на своих страницах рассказывает TodoFichajes.

Отметим, что 28-летний Паредес в конце прошлого года стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Что до Бареллы, то портал transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.