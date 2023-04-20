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Чемпионат Италии. Серия А

Альмада может стать футболистом «Наполи» слухи

20 Апреля 2023 • 16:57 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
23.04 21:45

Чемпион мира - 2022 Тьяго Альмада может переехать в итальянскую Серию А в следующем сезоне.

По информации Radio Kiss Kiss Napoli со ссылкой на спортивного директора «Наполи» Кристиано Джунтоли, руководство «партенопейцев» намерено подписать аргентинского полузащитника «Атланты» уже этим летом. Сумма потенциальной сделки оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, что Тьяго Альмада выступает за американский клуб с 2022 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника четыре гола при пяти ассистах в шести матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Тьяго Альмада трансферы футбола - лето 2023
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ЮВЕНТУС НАПОЛИ
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