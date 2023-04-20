Чемпион мира - 2022 Тьяго Альмада может переехать в итальянскую Серию А в следующем сезоне.

По информации Radio Kiss Kiss Napoli со ссылкой на спортивного директора «Наполи» Кристиано Джунтоли, руководство «партенопейцев» намерено подписать аргентинского полузащитника «Атланты» уже этим летом. Сумма потенциальной сделки оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, что Тьяго Альмада выступает за американский клуб с 2022 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника четыре гола при пяти ассистах в шести матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 20 миллионов евро.