«Наполи» оценил свою звезду в 150 миллионов евро

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен, выступающий за «Наполи», находится в сфере интересов нескольких топ-клубов. Подписать бомбардира хотят «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Бавария».

В Неаполе готовы к переговорам и установили ценник на трансфер 24-летнего голеадора. Итальянский клуб готов продать Осимхена за 150 миллионов евро.

Виктор является лучшим бомбардиром нынешнего сезона чемпионата Италии. Нападающий отметился 21 голом в 24 встречах. Его контракт с «Наполи» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.