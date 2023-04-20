Шкриньяр пропустит остаток сезона

Центральный защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр больше не сыграет в этом сезоне. По информации от журналиста Фабрицио Романо, словак перенёс эндоскопическую операцию на поясничном отделе позвоночника.

В следующие недели защитник будет проходить курс реабилитации и не поможет своей команде в оставшихся матчах сезона, включая полуфиналы Лиги чемпионов с «Миланом».

Таким образом, Шкриньяр уже сыграл свой последний матч за «Интер». Напомним, у футболиста в конце сезона истекает контракт с «нерадзурри». О его трансфере в «ПСЖ» на правах свободного агента ранее уже было объявлено официально.