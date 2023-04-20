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Чемпионат Италии. Серия А

Шкриньяр пропустит остаток сезона

20 Апреля 2023 • 12:51 Комментировать
Эмполи
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Интер Милан
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23.04 13:30

Центральный защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр больше не сыграет в этом сезоне. По информации от журналиста Фабрицио Романо, словак перенёс эндоскопическую операцию на поясничном отделе позвоночника.

В следующие недели защитник будет проходить курс реабилитации и не поможет своей команде в оставшихся матчах сезона, включая полуфиналы Лиги чемпионов с «Миланом».

Таким образом, Шкриньяр уже сыграл свой последний матч за «Интер». Напомним, у футболиста в конце сезона истекает контракт с «нерадзурри». О его трансфере в «ПСЖ» на правах свободного агента ранее уже было объявлено официально.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
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ЭМПОЛИ ИНТЕР МИЛАН
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