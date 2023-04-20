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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» предложит новый контракт Меньяну

20 Апреля 2023 • 10:13 Комментировать

Руководство «Милана» определилось с будущим голкипера команды Майка Меньяна. Как стало известно журналисту Николо Скире, «россонери» собираются предложить футболисту новый контракт. Его заработная плата по новому соглашению составит пять миллионов евро в год.

Срок действующего трудового договора между Меньяном и «россонери» рассчитан до середины 2026 года. Его текущий оклад составляет три миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии вратарь провел 14 поединков, в которых попустил 15 мячей. В пяти встречах вратарь сохранил свои владения в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Майк Меньян
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