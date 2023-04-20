«Торино» хочет удержать игрока, на которого нацелился «ПСЖ»

Атакующий полузащитник Маттиа Дзакканьи близок к подписанию нового трудового соглашения с «Торино», об этом сообщается на страницах Tuttomercatoweb.

Согласно данным источника, 27-летний игрок привлек внимание со стороны европейских топ-клубов. В число претендентов на футболиста входит французский «ПСЖ». В «Торино» отреагировали на это и хотят удержать своего ведущего игрока новым выгодным контрактом.

Текущий трудовой договор Дзакканьи с туринским клубом рассчитан до середины 2025 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Маттиа провел 27 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.