Лаутаро Мартинес забил «Бенфике» и прервал голевую засуху

Аргентинский форвард «Интера» Лаутаро Мартинес сегодня вечером поразил ворота «Бенфики» в рамках ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов. Таким образом, нападающий прервал неприятную серию для себя – он не мог поразить ворота соперников «нерадзурри» на протяжении восьми матчей.

Иными словами, не забивал Мартинес с начала марта, последний свой гол до сегодняшнего дня он оформлял пятого числа прошлого месяца, забив в ворота «Лечче» в домашнем матче Серии А.

Не пропустите оставшуюся часть игры «Интера» и «Бенфики», благодаря голу Мартинеса итальянский гранд впереди – 2:1.

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