Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес забил «Бенфике» и прервал голевую засуху

19 Апреля 2023 • 23:35 Комментировать
Интер Милан
3:3
Бенфика
окончен

Аргентинский форвард «Интера» Лаутаро Мартинес сегодня вечером поразил ворота «Бенфики» в рамках ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов. Таким образом, нападающий прервал неприятную серию для себя – он не мог поразить ворота соперников «нерадзурри» на протяжении восьми матчей.

Иными словами, не забивал Мартинес с начала марта, последний свой гол до сегодняшнего дня он оформлял пятого числа прошлого месяца, забив в ворота «Лечче» в домашнем матче Серии А.

Не пропустите оставшуюся часть игры «Интера» и «Бенфики», благодаря голу Мартинеса итальянский гранд впереди – 2:1.

Текстовую трансляцию встречи ищите на портале Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Апреля
00:01 · Италия. Серия А
Жиру – о продлении контракта с «Миланом»: «Переживаю вторую молодость»
19 Апреля
23:35 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес забил «Бенфике» и прервал голевую засуху
23:26 · Россия. Премьер-лига
У Гюнтера нет договоренности с клубами РПЛ эксклюзив
22:55 · Италия. Серия А
Барелла упрочил личный рекорд результативности в сезоне
22:50 · Италия. Серия А
Ди Франческо: «Хочу вернуться к тренерской работе, мне нравится Ла Лига»
22:06 · Англия. Премьер-лига
Маротта: «Лукаку любит «Интер», но многое будет зависеть от «Челси»
21:04 · Италия. Серия А
Дрогба высказался против перехода Осимхена в «ПСЖ»
19:17 · Италия. Серия А
«Милан» объявил о продлении контракта с Жиру официально
18:51 · Италия. Серия А
Романо подтвердил новый контракт Жиру с «Миланом»
17:35 · Италия. Серия Б
Исполнительный директор «Венеции» высказался о будущем Черышева
16:38 · Англия. Премьер-лига
Клопп хочет привести в «Ливерпуль» игрока сборной Франции
13:56 · Италия. Серия А
Контракт Жиру с «Миланом» будет продлён сегодня
13:47 · Германия. Бундеслига
«Реал» может включить Браима Диаса в сделку по Беллингему
13:39 · Германия. Бундеслига
Ауа не перейдёт в «Айнтрахт»
12:43 · Италия. Серия А
Швайнщтайгер: «Леау может стать одним из трёх лучших футболистов в мире»
Все новости
Рекомендуем