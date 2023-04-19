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Чемпионат Италии. Серия А

Барелла упрочил личный рекорд результативности в сезоне

19 Апреля 2023 • 22:55 Комментировать

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла сегодня забил свой восьмой гол в текущем сезоне. Он поразил ворота лиссабонской «Бенфики» в первом тайме ответной встречи, которая в эти минуты проходит на арене «Сан-Сиро» в Милане.

Таким образом, у Бареллы за текущий сезон уже восемь мячей. Это является личным рекордом итальянца. Пять из них он забил в рамках итальянской Серии А, а три – в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Не пропустите самые интересные моменты матча «Интера» и «Бенфики», даже если смотрите другой матч. Следить за игрой можно в текстовой трансляции от Liveresult.ru.

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Интер Милан Николо Барелла
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