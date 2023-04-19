Ди Франческо: «Хочу вернуться к тренерской работе, мне нравится Ла Лига»

Итальянский наставник Эусебио ди Франческо высказался о своём будущем.

53-летний специалист остаётся безработным после ухода из «Вероны» в сентябре 2021 года. Ранее он возглавлял «Кальяри», «Сампдорию», «Рому» и «Сассуоло».

«За последние три года я провёл у руля команд мало времени, но я бы хотел вновь тренировать. Я поплатился за ошибки, которые совершал в прошлом в своей работе, но я продолжаю совершенствоваться. Думаю, за это время я многому научился. Надеюсь, у меня будет новый шанс в Италии или за границей. Например, мне очень нравится испанская Ла Лига», – заявил в интервью AS ди Франческо.