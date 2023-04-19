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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» объявил о продлении контракта с Жиру официально

19 Апреля 2023 • 19:17 Комментировать

«Милан» официально объявил о продлении контракта с нападающим Оливье Жиру. В пресс-релизе «россонери» не называют срок нового соглашения с 36-летним форвардом. При этом источники сообщают о том, что договор рассчитан до средины 2024 года.

О пролонгации контракта с Жиру «Милан» объявил на следующий день после выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов. В ответном матче против «Наполи» во вторник вечером важнейший гол «россонери» записал на свой счёт именно Жиру, отправивший мяч в сетку после сольного прохода и паса Рафаэла Леау.

За «Милан» Оливье Жиру провёл 76 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 10 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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