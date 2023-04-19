Бывший футболист «Наполи» Бруно ди Наполи в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала от «Милана». По сумме двух матчей «россонери» выиграли 2:1. В концовке ответной встречи при счёте 0:1 в пользу «Милана» вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти.

Чего на ваш взгляд не хватило «Наполи» для прохода дальше?

«В первую очередь команде не хватило опыта таких матчей, «Наполи» молодая команда, у неё всё впереди. Можно говорить о том, что «Наполи» не хватило и удачи. На первых минутах команда задавила «Милан», и, если бы забила, игра сложилась бы иначе. «Милан» оказался хладнокровнее и использовал свой шанс».

Можно ли считать Кварацхелию одним из виновников вылета?

«Конечно же нет! Хвича не забил пенальти, такое случается. Сколько великих футболистов не забивали пенальти в решающий момент? Они не перестали быть великими. Никто в Неаполе не скажет ничего плохого о Хвиче. Он взял на себя ответственность в решающий момент, это достойно только уважения».

Вылет из Лиги чемпионов сильно омрачит, скорее всего, уже чемпионский сезон?

«Это футбол, такое случается. Вылет из Лиги чемпионов никак не омрачит этот сезон, если «Наполи» выиграет титул. Хотелось бы увидеть «Наполи» в финале Лиги чемпионов, верю, что время придёт».