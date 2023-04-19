Контракт Жиру с «Миланом» будет продлён сегодня

Один из героев вчерашнего матча «Милана» против «Наполи», Оливье Жиру, вернулся в Милан и сразу же получил награду за успех - продление контракта с «Миланом». Контракт с ним будет продлен сегодня после обеда, сообщает pianetamilan.it, появления Жиру в главном офисе клуба ждут примерно в шестнадцать часов пополудни. Известна и зарплата нападающего - 3,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, что Оливье Жиру выступает за «Милан» с 2021 года, в прошлом он поиграл за целый ряд французских клубов, в том числе и «Монпелье», который привел к чемпионскому титулу, а также английские «Челси» и «Арсенал».